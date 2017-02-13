首次核試使人罹癌？居民希望美國政府賠償

「三位一體」行動，是世界第1枚核試。(圖/網路)

二戰大戰後期，美國為了打贏世界大戰，啟動了製作原子彈的「曼哈頓計畫」(Manhattan Project)，終於在1945年7月完成了世界第一枚核彈。16日一場代號「三位一體」(Trinity)的核武試爆在新墨西哥南部進行，這枚當量為2萬噸黃色炸藥的核彈震撼了世界，象徵核子科學時代的到來。幾十年過去以後，附近居民稱，當地家庭幾代都遭受癌症之苦和經濟困難，他們希望美國政府能重視他們的心聲並且補償健康損害。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，新墨西哥三位一體試驗遺址雖然是人煙罕至地帶，不過週邊圖拉羅薩盆地(Tularosa Downwinders)也有一些居民，這些居民多數是西班牙裔家庭，在二戰到冷戰期間，美國政府沒有重視他們的生活品質，也因為如此，缺乏幾十年來的居民健康統計資料。

完成三位一體行動後，美國偵察機在上空偵察核爆的威力範圍。(圖/美聯社)

名為「順風聯盟」(Downwinders)的團體試著為這些居民的健康影響爭取權益，創始人蒂娜．柯爾多瓦(Tina Cordova)說：「這是第一次對圖拉羅薩盆地民進相關調查，他們幾十年來的故事必須被人們所聽見，也就是關於核試造成的幾代人罹癌危害。」

圖拉羅薩盆地的居民一直認為美國政府隱瞞了他們，他們說在1945年世界上第一次核武試爆前，政府並未告知附近的居民相關危險性，以及核汙染造成的健康問題。居然宣稱，往後幾代人一直被癌症和其他疾病所困擾著，而美國聯邦政府卻長期忽視了他們的困境。

不過新墨西哥州立衛生部腫瘤登記處主任查克．惠更斯(Chuck Wiggins)說，健康數據顯示，癌症本來就是新墨西哥州死亡的主要原因之一，圖拉羅薩的癌症發病率與其他地區大致相同，看不出明顯較高的罹癌比例。

惠更斯被問到有沒有看過斯說順風聯盟的統計，他承認他還沒有看過這份報告。

科爾多瓦被反問統計的科學性時，她承認該報告不是一項科學的流行病學研究，而是對於那些對較弱勢、健康保險不足的家庭中，瞭解居民的各種健康，特別是癌症相關的信息。

幾個歷史悠久的西班牙裔村莊和四個新墨西哥州鎮民希望，立法者將新墨西哥核試場納入聯邦法律，以法律的位階補償附近的居民。

「曼哈頓計畫」是在極度保密的情況下進行，為此建立秘密的研發城市羅斯阿拉莫斯(Los Alamos National Laboratory，LANL)，整個造鎮過程都隱瞞著當地居民與施工工人，後來成為美國國家實驗室。許多科學家自己也是在毫不知情的情況進駐這裡，一直到好幾個月以後,才知道自己正在研發核彈。至於居民就更不明白了，一直到試爆當日，許多居民是幾乎被綁架的方式載離家園，等到美國在廣島和長崎各自投下核彈，使戰爭結束後，居民才知道核武研發這件事。

2015年，美國參議院議長湯姆·烏達爾（Tom Udall）敦促參議院將新墨西哥州圖拉羅薩的居民納入相關法律保障，他說：「這些地區的人們，由於放射性落塵而損及健康，應該由聯邦政府補償。」

(中時電子報)