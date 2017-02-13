真懷二胎了？ 爆昆凌一次拍完2017整年廣告
藝人昆凌和天王周杰倫結婚、生下一女小周周（Hathaway）後，粉絲都相當關注他們何時再有第二胎，而先前昆凌被爆錄影二度衝出嘔吐，加上去年底開始跟公司請長假，讓有喜傳聞再起，周杰倫方面僅回應「有好消息會跟大家講」，近日昆凌則再爆一次性把2017整年廣告拍完，更是引來外界猜測難道真懷了第二胎？
大陸知名八卦微博「關愛八卦成長協會」近日PO出一則貼文，該爆料網友表示他在某電商公司上班，公司代言人則是周杰倫和昆凌，公司農曆年前要請昆凌拍廣告時，被對方團隊要求昆凌要一次拍完整年的份量，且他們在拍攝現場看到昆凌，覺得她的肚子有明顯凸出，當下雖沒拍下照片，但事後整個公司都在討論昆凌是否有喜。
而之前大陸女星Angelababy也是一次性拍完整年份的廣告後，就公佈懷孕喜訊，因此昆凌這次同樣做法，也讓眾人猜測是否真的再度當媽了。
(中時電子報)
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