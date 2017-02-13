獲7座葛萊美獎 美傳奇歌手Al Jarreau享壽76歲
生前曾7度獲得葛萊美獎肯定的美國流行爵士樂歌手Al Jarreau 12日逝世於美國洛杉磯，他的死因有待進一步釐清。
Al Jarreau在美國流行樂史上，能夠同時在爵士樂、流行樂和藍調等3大不同的音樂類型獎項中，獲得葛萊美獎的肯定，相當難得，是一位全方位的音樂人。他的成名代表作是電視主題曲《Moonlighting》。
他生於1940年，出生地在威斯康辛州密爾瓦基，自小就開始唱歌，也和家人一同到教堂參加音樂會。
他在1975年發第一張專輯《We Got By》，當時就已奪下一座德國葛萊美獎，因此他從70年代開始逐漸展露頭角。
1977年他發了一張現場專輯《Look to the Rainbow》，首次奪下葛萊美獎最佳爵士歌手獎。隔年發行專輯《All Fly Home》，再度獲獎。
1981年，他跨足流行樂，唱紅一首成名曲《Were in This Love Together》，並且他再獲得葛萊美獎最佳流行樂歌手的殊榮。
1992年發行專輯《Heaven and Earth》，讓他獲得最佳藍調演出獎，也代表他在三大不同的音樂類型領域中都獲得葛萊美獎的肯定。
據《BBC》報導，Al Jarreau近年健康出問題，2010年曾因呼吸問題，在法國巡迴演唱時，就曾住進醫院治療。
他的個人網站上，寫道:「人生的第二順位就是音樂，沒有第三順位。」而他的第一順位就是安慰及療癒需要幫助的人。
(中時電子報)
關鍵字：葛萊美、美國、爵士、歌手、Al Jarreau
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