遭民進黨開除黨籍 童仲彥：虛心接受

我要評比

民主進步黨中央評議委員會今天無異議通過，立即開除對妻子家暴的台北市議員童仲彥黨籍。童仲彥回應，「有任何處決，都虛心接受，而且心存感激、感念與懺悔」。

中評會今天中午12時開會，討論包括開除童仲彥在內等4個案子，會議歷時約1個小時，中評會主任委員邱議瑩會後轉述，討論童仲彥的案子不到5分鐘，所有中評委對童仲彥涉及家暴案，妨害民進黨名譽，無異議一致通過立即開除黨籍。

記者撥打童仲彥電話時並未接通，事後他僅在LINE媒體群組內回覆，「對於曾經栽培過我的民進黨對於我的任何處決，我虛心接受，而且心存感激、感念與懺悔！」1060213

(中央社)