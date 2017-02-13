李科永圖書館復工 護樹團體丟雞蛋抗議

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停工近3年的李科永紀念圖書館興建工程，高雄市政府今天拂曉復工，拆除中央公園內的玩具圖書館。護樹團體拉布條抗議，控市府霸用公園。

高市府接受捐贈新台幣約8000萬元要興建李科永紀念圖書館，打算在中央公園靠民生、中華路隅興建，工程在民國102年動工，後因護樹團體反對及陳情抗議不斷，迫使工程停擺數年。

今天上午6時許，文化局出動怪手機具和警力執法，拆除兒童玩具圖書館。由於事出突然，護樹團體成員於10時許陸續集結，數十人拉布條在工地現場抗議，還丟擲雞蛋。

成員控訴市府漠視民意、財團霸用中央公園、反對用公地建私人圖書館、財團圈地、兒童玩具圖書館消失等，抗議民眾情緒激動，邊罵邊丟雞蛋，群眾和警方推擠拉扯。

市府重申停工3年來，自辦15場說明會、1場公聽會及參與1場民間論壇、市議會5場公聽會，市府有和不同意見者對話溝通。

市圖說，新建築設計圖已從原設計的500坪降為181.76坪；建築物高度由18公尺降為12.5公尺；現地移植樹木由47棵減為1棵。

市圖館長潘政儀表示，陳情反對民意的訴求，市府都聽進去了，也修正建築規模，盼公共建設以多數意見為依歸。1060213

(中央社)