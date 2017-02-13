李科永圖書館復工 護樹團體丟雞蛋抗議
停工近3年的李科永紀念圖書館興建工程，高雄市政府今天拂曉復工，拆除中央公園內的玩具圖書館。護樹團體拉布條抗議，控市府霸用公園。
高市府接受捐贈新台幣約8000萬元要興建李科永紀念圖書館，打算在中央公園靠民生、中華路隅興建，工程在民國102年動工，後因護樹團體反對及陳情抗議不斷，迫使工程停擺數年。
今天上午6時許，文化局出動怪手機具和警力執法，拆除兒童玩具圖書館。由於事出突然，護樹團體成員於10時許陸續集結，數十人拉布條在工地現場抗議，還丟擲雞蛋。
成員控訴市府漠視民意、財團霸用中央公園、反對用公地建私人圖書館、財團圈地、兒童玩具圖書館消失等，抗議民眾情緒激動，邊罵邊丟雞蛋，群眾和警方推擠拉扯。
市府重申停工3年來，自辦15場說明會、1場公聽會及參與1場民間論壇、市議會5場公聽會，市府有和不同意見者對話溝通。
市圖說，新建築設計圖已從原設計的500坪降為181.76坪；建築物高度由18公尺降為12.5公尺；現地移植樹木由47棵減為1棵。
市圖館長潘政儀表示，陳情反對民意的訴求，市府都聽進去了，也修正建築規模，盼公共建設以多數意見為依歸。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。