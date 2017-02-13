第59屆葛萊美獎 主要得獎名單
第59屆葛萊美音樂獎頒獎典禮今天在加州洛杉磯舉行，以下為主要得獎名單：
＊最佳年度唱片獎：「Hello」—愛黛兒（Adele）
＊最佳年度專輯獎：「25」—愛黛兒
＊最佳新人獎：饒舌錢斯（Chance The Rapper）
＊最佳年度歌曲獎：「Hello」—愛黛兒與葛瑞格克斯汀（Greg Kurstin）
＊最佳流行歌手獎：「Hello」—愛黛兒
＊ 最佳流行演唱專輯獎：「25」 — 愛黛兒
＊ 最佳流行二重唱/團體獎：「輾轉難眠」（Stressed Out）— 二十一名飛員樂團（Twenty One Pilots）
＊ 最佳當代都會專輯：「檸檬特調」（Lemonade） — 碧昂絲（Beyonce）
＊ 最佳搖滾歌曲獎：「黯黑秘星」（Blackstar）—大衛鮑伊（David Bowie）
＊最佳搖滾專輯獎：「善意謊言」（Tell Me I'm Pretty）—困獸樂團（Cage the Elephant）
＊ 最佳另類音樂專輯：「黯黑秘星」—大衛鮑伊
＊最佳節奏藍調專輯獎：萊拉海瑟薇現場（Lalah Hathaway Live）—萊拉海瑟薇
＊最佳饒舌專輯獎：「著色書」（Coloring Book，暫譯）—饒舌錢斯
＊最佳鄉村專輯獎：「給水手的地球指南」（A Sailor's Guide To Earth，暫譯） —斯特吉爾辛普森（Sturgill Simpson）
＊最佳音樂錄影帶獎：「女力來襲」（Formation）—碧昂絲。（譯者：中央社盧映孜）1060213
(中央社)
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