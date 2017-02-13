遺失考研究所資料 警助大陸女大生找回

來台考研究所的女大生，昨天不慎將手提包遺失在計程車上，內有準備考試的重要資料。板橋警分局派出所員警同心協力，透過手機雲端定位系統，路口監視器，幫女大生找回包包。

警方今天下午表示，長期居住在中國福建廈門的22歲的陳姓女大學生，廈門大學畢業後，近日在母親陪同下，來台灣準備報考研究所。

昨天中午，陳女與母親一同從台北市搭計程車，前往高鐵板橋站準備南下，女大生發現黑色手提包竟然不翼而飛。

因內有手機與她來台考研究所的重要資料，恐會耽誤她考試的期程。母女倆急如熱鍋上的螞蟻，在板橋車站站區及餐廳，找很久未果，於是向員警求助。

板橋警察派出所副所長孫宇辰，除安撫情緒，也請警員調閱監視器，透過電腦登入尋找遺失手機的雲端系統，果然發現女大生的手機位置，出現在中和區一帶。

警員蔡孟憲及王曹榮騎車前往找尋，果然在中和區國光街路旁發現這輛計程車。員警從窗戶看到後座黑色手提包，拍照傳給女大生確認是遺失的包包。

計程車司機表示，他載送女大生前往高鐵板橋站後，就返家休息，根本沒發現後座多個包包。

女大生看到包包失而復得，開心的向員警致謝。對台灣警方的辦案效率及親切態度，印象深刻，一直誇讚警方的高效率。

副所長孫宇辰說，歸功於女大生開啟手機定位功能，如果定位功能開啟，手機呈現開機狀態，從電腦登入icloud帳號，就能順利找到手機位置。1060213

(中央社)