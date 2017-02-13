安倍川普會談樂觀 帶動日股收漲

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美國總統川普（Donald Trump）與日本首相安倍晉三週末會談氣氛愉快，帶動日本東京股市上揚。

法新社報導，日經225指數上漲0.41%或80.22點，收19459.15點。東證一部指數則上揚0.49%或7.64點，收1554.20點。（譯者：中央社廖禹揚）1060213

(中央社)