帝寶劉媽媽之子 涉撞人肇逃今出庭

帝寶名人劉媽媽之子俞昌哲(中)被控駕車撞傷林姓騎士後逃逸，台北地檢署13日下午開庭，俞開庭前向媒體否認肇逃，還指林男案發時曾跟他道歉。（蕭博文攝）

帝寶名人劉媽媽之子俞昌哲被控駕車撞傷林姓騎士後逃逸，台北地檢署今日下午開庭，俞開庭前向媒體否認肇逃，還指林男案發時曾跟他道歉，但林男說，對方當時只跟他揮揮手、沒道歉，就是肇逃。

23歲林姓男子說，去年11月7日下班騎車返家，途經北市金山南路與濟南路口，左方竄出一輛白色保時捷右轉濟南路，將直行的他撞飛，但對方僅下車站在車旁對他揮揮手，隨即揚長而去。

林男指出，車禍導致他左右手掌及雙膝擦挫傷，左大腿留下大片瘀青，維修機車也花了2萬多元，但對方都不聞不問，至今未曾親自與他連繫。

警方通知俞昌哲到案後，俞向警方表示他有停車查看，並跟對方說話，以為沒事才離開，沒想到被控肇事逃逸。

(中時)