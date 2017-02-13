私宰烏骨雞染病　嘉義爆H5N6禽流感

為防禽流感，中央災害應變中心一級開設，今天召開首次會議。(楊騰凱攝)

禽流感疫情升溫，防疫層級拉抬至政院，行政院長林全昨日同意成立動植物疫災中央災害應變中心，今天召開應變中心的第一次會議。農委會主委林聰賢在會中指出，今天中午嘉義縣再確認一起最新的H5N6案例，是當地烏骨雞私宰戶，打擊地下私宰也是未來防疫的重點。

外界質疑林聰賢整天神隱，未參與防疫，對此，農委會主委林聰賢指出，大家都很關心疫情，第一線同仁也很辛苦，而他周六就才到西部的農牧大縣雲林視察防疫，昨天也在農委會裡面召開災害應變會報，第一時間就和林全報告要啟動中央的應變機制，其實都和第一線同仁工作在一起，絕無神隱。

林聰賢表示，其實這次H5N6是從日韓透過候鳥帶原到台灣，首例出現在花蓮，一開始就做了東部禽場的控管措施，接著台南、嘉義也確診，雖然無法掌握候鳥路徑，但政府可以加強檢測和管控，中央應變中心成立後，將整合各部會及地方政府加強防疫。

林聰賢指出，第一線防疫人員都已投入緊急應變工作，將請求地方政府和警政單位打擊地下屠宰，因為這次嘉義確診就是地下的屠宰場發現的狀況。H5N6在日韓大爆發後，撲殺了3000多萬家禽，也擔心對岸曾發生的禽傳人的案例，不可掉以輕心，目前已經有應變機制，就等林全做全面裁示。

(中時)