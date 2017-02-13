LINE Pay全球用戶突破千萬 僅花2年

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通訊軟體LINE旗下行動支付服務LINE Pay正式宣布於2月10日突破1000萬註冊用戶，使LINE Pay推出兩年即達到用戶人數破1000萬的里程碑。

同時，LINE Pay全球用戶數於2016年1月至2017年1月期間成長2.8倍，總成交量也迅速暴增，年成長高達13.8倍。

2014年12月16日LINE的子公司LINE Pay Corporation推出行動支付服務LINE Pay，使用戶能簡單、便利的透過LINE於合作商店及服務內進行交易與付款。

自推出後，LINE持續穩定地拓展LINE Pay業務，其中包括策略夥伴合作、增加合作店家數量、優化服務便利性及專注於安全性的提升。2016年3月，LINE Pay Corporation於日本推出實體LINE Pay卡，提供用戶消費金額2%的LINE Points紅利點數。

LINE同時透過專為各市場設計的行銷活動及與當地銀行和支付服務商合作，持續刺激台灣、泰國及印尼市場的用戶及交易量成長。

自2015年8月在台灣推出LINE Pay後，LINE Pay與超過400家網路商店、近萬家便利商店及全台新光三越合作，並於2016年12月與中國信託聯手推出中國信託LINE Pay卡。1060213

(中央社)