傳接總統府秘書長 賴清德：沒有考量

我要評比

台南市長賴清德今天被媒體詢問是否可能出任總統府秘書長職務時表示，目前台南市多項重大建設都在關鍵時刻，沒有其他考量。

賴清德表示，之前已經多方說明，因為目前台南市重大建設正都在關鍵時刻；尤其是鐵路地下化跟0206地震、維冠大樓的重建，所以有很多事情一定要持續推動下去，因此並沒有其他的考量。1060213

(中央社)