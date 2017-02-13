防醫療暴力 高雄長庚推醫護防身道

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醫療暴力事件頻傳，高雄長庚醫院統計去年有6件，3件發生在急診室，為了避免類似暴力事件，高雄長庚鼓勵醫護健身防暴，院長李炫昇（左2）也加入習武行列。中央社記者王淑芬攝 106年2月13日

醫療暴力事件頻傳，高雄長庚醫院統計去年有6件，3件發生在急診室，為了避免類似暴力事件，高雄長庚鼓勵醫護健身防暴，院長李炫昇也加入習武行列。

高雄長庚與高雄縣醫師公會合力推廣合氣道、劍道防身教學，李炫昇暫時放下工作，與醫護響應習武，見習防身招術，盼強身並發揮防暴的作用。

合氣道和劍道教學吸引了數十名在急診服務的護理師參加，多名受訪者都曾在急診被騷擾或拍打的經驗，盼透過專業反制技能的學習，於危急狀況閃避及有效防身。

高長去年有6件醫療暴力事件，其中有3件發生在急診，民眾有的惡言，也有人肢體動作，威脅醫護人身安全。

李炫昇說，習武不表示要反擊或攻擊暴力，至少應先自保防身，也盼民眾勿再對醫護咆哮怒斥或肢體威脅，才能維持優質的醫療品質。

高雄市合氣道運動推廣協會和大東劍道文化推廣協會有部分時段提供免學費教學，歡迎醫護報名。1060213

(中央社)