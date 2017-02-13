傳核廢料放連江縣 陳雪生：用生命抗爭

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連江縣出身的國民黨立委陳雪生今天表示，絕對反對台電設置核廢料集中式貯存設施，「會用生命跟它抗爭」，請台電打消這個念頭。

聯合報報導，台電去年提出在無人島設置集中式貯存設施方案，獲經濟部贊成，經半年調查，台電篩選出4個候選場址。據了解，這四個無人島候選場址分別落於基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內。

基隆出身的民進黨立委蔡適應說，基隆目前有4個較大的島嶼，其中基隆嶼距離基隆市區太近，不建議考慮將核廢料放在這裡，而北方三島距離基隆有一段距離，但都做為生態保育區，適不適合做為核廢料貯存場，必須還要再做考慮。

陳雪生說，絕對反對設置核廢料貯存場，「會用生命跟它抗爭」、「用命跟它玩」，請台電打消這個念頭。

澎湖出身的民進黨立委楊曜也說，「一定反對」。

金門選出的國民黨立委楊鎮浯說，按照核廢料處理辦法，台電要設計核廢料貯存場需要進行公投，但台電以「中繼站」為名鑽漏洞，未來除了將持續監督台電外，也將修法把這個漏洞補起來。1060213

(中央社)