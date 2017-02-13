玩中學 竹東國小推客語生活卡桌遊
為讓孩童們學習客家母語，新竹縣政府與竹東鎮公所合作開發「客語生活卡」桌遊牌，盼透過邊玩邊學的方式，吸引學子學客語，讓客語與文化能夠向下扎根。
竹東鎮公所以「客語推廣校園扎根」、「竹東後生撐客家」、「從遊戲中學習」的概念，與新竹縣政府、富登國際行銷公司共同開發「客語生活卡」桌遊牌，今天在竹東國小首度發表亮相，縣長邱鏡淳現場試玩，與學童們一起快樂學客語。
邱鏡淳表示，為了推動客語、客家文化向下扎根，在客委會與縣府以及地方公所的共同合作下，成果豐碩，肯定以寓教於樂的方式，帶領小朋友學習客語及客家文化，逐漸在日常生活中能流利地使用客語，實踐客語傳承的重要性。
竹東鎮公所表示，近年來有感於客家語言與文化逐漸流失，盼運用各式有趣幽默方式推廣，如曾推廣客家小戲，除延續傳統文化，也希望透過幽默詼諧的戲碼，來吸引民眾愛上客家戲曲。
竹東國小校長彭煥章說，去年有公所舉辦的「草根音樂季」，今年由客委會、新竹縣政府、竹東鎮公所共同主辦的「全國客家日-後生撐客家」客家闖學堂活動等，可見縣府與公所對於客家文化深根推廣的決心與努力。1060213
(中央社)
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