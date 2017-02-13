香港迪士尼樂園驚傳炸彈 疏散500名員工

我要評比

香港迪士尼傳有爆炸物，警方到場檢查。(圖/取自騰訊網)

最新消息，位於香港的迪士尼樂園在今天(13日)傳疑似有炸彈，現在已疏散園內行政大樓的500名員工，警方也到場檢查處理，暫無影響到遊客活動。

據港媒報導，今天中午12時30左右，香港迪士尼樂園的行政大樓郵件室收到一份可疑物品，園方即時報警並疏散大樓員工。該園區發言人表示，由於事件已交由警方處理，樂園不便評論。

報導指出，迪士尼現場已有消防車、救護車戒備，警方炸彈專家也已在現場檢查；期間一名職員不適，正送醫觀察中。

(中時電子報)