電纜線地下化防颱 台電編列3年7億3千萬

我要評比

每年颱風來襲海線停電嚴重程度高居全市之冠！市議員顏莉敏等為民請命，爭取儘速設置「防災型」電纜線地下化！（陳世宗攝）

每年颱風來襲海線停電嚴重程度高居全市之冠！台中市議員顏莉敏、沈佑蓮、賴朝國等為民請命，爭取儘速設置「防災型」電纜線地下化；避免颱風來襲民眾就深受其害。經發局指出，經市府協調後，台電決定3年編列7億3000萬元，展開全市防災型電纜線地下化工程。

每年6月到9月是颱風旺季！顏莉敏說，去年梅姬颱風肆虐，台中市累積停電戶數高達73萬戶之多，其中海線7區停電戶數高達30多萬戶，佔全市整體比例41％強；足見進行海線地區電纜地下化工程刻不容緩，以防災需求優先建置海區電纜地下化。

賴朝國指出，去年颱風帶來強風豪雨超過600根電線桿倒塌或傾斜，造成台中市29區大停電，要改善每遇颱風就大規模停電問題就是興建共同管溝；要求相關單位儘速將潭子區中山路、崇德路及豐興路設置共同管溝，以為民眾權益。

電線桿不但破壞市容觀瞻，颱風或豪雨期易造成故障停電等民生不便，更讓商業經濟損失慘重！市議員沈佑蓮、張廖乃綸、黃馨慧等，要求市府利用颱風旺季前協調台電公司，將目前44.2％地下化比率加速提升，並寬列地下化工程配合款加速辦理。

經發局公用事業科長鍾偉政表示，經市府與台電積極協調後，台電允諾於106年起，連續3年共編列7億3000萬元經費，進行台中市29區防災型電纜線地下化工程，包括梨山、和平等偏遠地區，全部工程預計於109年底完工。

(中時)