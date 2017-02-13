林火旺批柱領導有問題 跟副主席、黨團不和

台大教授林火旺（右）接受媒體人黃光芹廣播專訪。（Pop Radio提供）

國民黨主席選舉，前副總統吳敦義陣營發言人、台大教授林火旺13日接受電台訪問時表示，他支持吳敦義，是因為吳是最強的候選人，能帶領黨再起。林並批評洪秀柱領導力有問題，跟兩個副主席、立院黨團都不和，另外，民進黨民調只剩三成，國民黨支持度卻沒上來，代表現有的黨領導人有問題。

林火旺13日上午接受廣播《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，林火旺表示，洪秀柱連兩個副主席都無法領導，跟黨團也不合，民進黨民調剩三成，國民黨卻沒有上升，代表她領導能力有問題，「不是很勇敢就能領導，有勇無謀也不行」。

說到郝龍斌，林說他兩屆北市長政績都吊車尾，還把最藍的地方都丟掉；詹啟賢則是沒真正選舉過，只擔任過馬英九的競選總幹事；至於韓國瑜，林火旺則表示，韓說話嗆辣，適合當民代。

林火旺表示，自己與吳敦義不熟，是因為先前的老友，已故的台泥董事長辜成允請他要幫吳敦義，另外，許多民進黨名嘴「挺柱到底」，代表他們覺得這樣打國民黨很簡單，而且這些人最怕吳敦義。林也認為，吳敦義的行政能力最強。

林火旺稱，民進黨長期以來一直抹黑吳敦義，當年王玉雲罵吳敦義「白賊義」，是因為王要求吳讓兒子當副市長，但王掏空銀行百億，「王玉雲罵他白賊義，大家竟跟著講。」

林認為，吳敦義在當行政院長、高雄市長、南投縣長時，下屬沒有人因為貪汙被判刑，不能只聽人家叫他白賊，而對他有這樣的印象。他認為，吳敦義能力很強、不好惹，口才、記憶力超強，行政院長任內政績很好，因此民進黨很怕他，就抹黑他，吳敦義因此一直遭受羞辱。

(旺報)