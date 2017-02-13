台中市活化校園閒置空間，托育、托老好所在

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台中市長林佳龍說，市府正研議方案，希望突破法令限制，期盼中央編列專案預算，讓台中率先全國推動社區活化整合社會服務。（盧金足攝）

台中市社會局長呂建德表示，台中市「托育一條龍」結合社會投資理念，以托育服務為主軸，取代全面式發放津貼，創造優質平價的托育環境。（盧金足攝）

台中市平價托育涵蓋率突破20%，六都第一，並持續提升托育資源！「以社會投資為理念，打造台中社福安全網絡！」社會局長呂建德今天（13日）在市政會議專案報告指出，「社會投資」為市府最重要基本概念，「托老、托育」則是二大重要支柱，小孩、老人照顧好，年輕人就可以放心出外打拼事業。

市長林佳龍表示，市府提出「社會投資」創新做法，獲中央衛福部肯定，但平價托育不是唯一方法，市府正在研議托育、托老整合閒置校園空間活化等相關方案，希望突破法令限制，成為全國第一推動示範區。為此他也向蔡英文總統報告過，獲得中央支持。

呂建德說，台中市「托育一條龍」結合社會投資理念，以托育服務為主軸，取代全面式發放津貼，創造優質平價的托育環境，使未滿6歲幼童，不論送托居家式托育人員、協力托嬰中心或就讀幼兒園均可享有補助。

市府推動多元的托育選擇結合價格管制，創造涵蓋率高的平價托育市場，實質減輕家長托育經濟負擔，讓家長安心就業，也進一步發展幼兒照顧產業，讓台中的平價托育涵蓋率突破20%，六都最高。

林佳龍強調，托育政策上，台中提出「社會投資」理念創新做法，獲得衛福部肯定，但平價托育不是唯一方法，長期上，公托的增加也是市府目標，只是資源投入、時間效果必須並進。

以社區提供托育、托老服務，必須與老舊校舍整建或閒置校園空間利用結合，中央在推動活化閒置校園空間遇到困難，希望尋找縣市推動示範計畫。

林佳龍說，市府正在研議方案，希望突破法令限制，也期盼中央編列專案預算，讓台中率先全國推動社區活化整合社會服務，他已向蔡英文總統報告，也獲中央支持。

副市長林依瑩則提到，托育、托老整併，跨局處整合機制的建立相當重要，包括老人居服、身障居服建立單一窗口、社會局、衛生局社區輔導團的整併等，提供民眾最適切服務。

根據統計，托育一條龍104年7月開辦至105年11月底，協力托嬰中心家數由94家成長至111家，成長18%；協力托育人員人數自2909人增為3390人，成長17%；幼兒園入園幼童數增加了1萬4000多人，依每15名幼生應核配1名教保服務人員為計算基準，創造900名多教保服務人員工作機會。

另外，送托協力托育人員或托嬰中心，領取平價托育費用補助累計受益幼童數105年迄今達1萬4486人；就讀幼兒園領取幼兒學前教育補助者約4萬8000多人；弱勢家庭未滿6歲幼童領取托育一條龍弱勢家庭育兒津貼者每月則有約8000多人。

新的一年市府將持續提升托育資源，包括清水托嬰、沙鹿親子館、南屯親子館將於6月辦開；坪林親子館及托嬰中時將於9月開辦；葫蘆墩親子館、英子親子館、大屯親子館將於12月開辦。

(中時)