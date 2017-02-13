正妹的生日禮物很意外 讓單親媽咪也動容

28歲蔡小姐12日生日，捐出20個千元紅包助弱勢當生日禮物。（蔡小姐提供）

28歲蔡小姐12日生日，捐出20個千元紅包助弱勢當生日禮物。（蔡小姐提供）

28歲蔡小姐在「我是永和人」臉書社團中發文，要捐出20個千元紅包助人。（葉書宏翻攝）

最棒的生日禮物！28歲蔡小姐12日生日，本預計訂購一個名牌包包送給自己，心想要效法母親助人的精神，讓自己有個難忘回憶，決定不購買包包，在「我是永和人」臉書社團中發文，要捐出20個千元紅包助人，順利送出16個紅包，還有4個將轉交給明新兒童發展中心。

蔡小姐說，母親時常助人耳濡目染下，2年前開始關心育院等單位，昨是她28歲生日，本來要購買名牌包送給自己，但助人的想法不斷浮現，決定送給自己一個不一樣的生日禮物。

據了解，蔡小姐去年結婚，娘家在新北市永和區，日前在「我是永和人」臉書社團中發文表示，「永和有弱勢家庭名單嗎？想包20個紅包給20個弱勢家庭，也許金額不大，但是我一點心意，覺得能在生日這天，有一點小能力幫助人是件很棒的事情。」

蔡小姐發文後不少弱勢民眾或單親家庭主動私訊，她說，對方都主動要提供中低收入戶證明給她，但她並不介意是否有這些證明，只是想要幫助需要幫忙的人，共有15個家庭及明新兒童發展中心與她聯繫，順利送出16個紅包，發展中心需要4個，近期內會送過去。

蔡小姐說，有一個單親家庭讓她印象深刻，家住北市、年約40多歲的梁姓婦人與她聯繫，因為要撫養2個女兒，水電費1700元繳不出來，即將被斷水斷電，她立刻送了2個紅包過去，得知梁婦一家居住在某大樓地下室，更決定日後每月寄送物資過去，希望梁婦的子女們可以健康長大。

(中時)