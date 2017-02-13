長青學苑 中市為銀髮族添活力
台中市府每年支付老人健保費約12億3000多萬，為落實世代正義，也回應市議員建議，今年調整補助對象，限縮至低收入及中低收的老人，每年可省下12億元經費，將投入七大服務方案。市府最重要基本理念以「預防」性措施，希望長輩活到老、學到老。
「以前吃牛肉麵，現在是提供一塊牛排！」呂建德說，新投入的七大服務方案包括配合中央推動長照2.0、長青學苑倍增計畫、共餐、送餐擴大服務、長照人力倍增計畫、敬老愛心卡、假牙補助等；其中相當重要的長照2.0，將從4類服務對象增加為9項，前後延申至預防階段、安寧照顧等，服務對象將成長44%。
今年各類型據點257家預計增加至280家、長青學苑從440班增為500家、快樂學堂16處增為22處，大甲試辦社區整體照顧計畫、外埔開辦失智日照中時、龍井、清水開辦小規模多機能到宅服務，提供失智長輩供餐、洗澡等服務，市府最重要基本理念以「預防」性措施，希望長輩活到老、學到老。
市長林佳龍也指示社會局、教育局，持續擴大平價托育的涵蓋率，考量各區托育需求與服務量能，讓偏鄉居民也能得到照顧，並針對父母未就業而自行照顧幼童的一般家庭，研議連結其他托育資源提供服務，規劃居家育兒喘息服務等。
針對托育一條龍實施的成果，林佳龍也請社會局進行受益家庭問卷調查結果分析，將民眾回饋意見納入政策調整以及政策溝通的參考依據。
林佳龍也針對托老，要求檢討閒置的空地與農田，透過獎勵來鼓勵無償提供在地長者認養，成為長者農園；市民反應熱烈的長青學苑，研擬放寬申辦對象，讓社區彼此照顧。
他也強調，市府調整老人健保自付額補助，為達到社會政策良性循環，不是減少福利，而是做最大的運用。
(中時)
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