中州科大女師遇港鐵縱火案重傷 師生集氣祈福

中州科大師生齊聚在校園繫黃絲帶寫集氣卡為張欣茹祈福。(鐘武達攝)

中州科大師生真情流露寫上集氣卡，為港鐵縱火案中受傷的張欣茹祈福。(鐘武達攝)

香港地鐵縱火案，彰化縣私立中州科技大學觀光與休閒管理系助理張欣茹不幸被波及重傷，全校師生震驚又心疼，今天上午大家齊聚淮園廣場，透過繫黃絲帶、寫集氣卡，要為她集氣祈福，祈祝她早日痊癒，健健康康回到學校教書。

目前張欣茹尚在香港接受治療，中州科大的教職員與學生因為無法前往探視，所以特別以繫黃絲帶與書寫集氣卡片的祝福方式，祈禱她能平平安安的度過難關。

觀光系學生粘家瑜說，欣茹老師對待學生就像自己的弟妹一樣親切，發生這樣的事真的很難過，希望她趕快康復回到學校。

劉妍均同學在集氣卡上寫著「系辦還是要有欣茹姐看的比較習慣啊！要好好的康復ㄛ！欣茹姐我們愛您」。欣茹的同事好姐妹淑媛則寫著「眼淚是珍珠，不要哭，妳很勇敢，等妳回來」。師生們的字字句句都流露著不捨與關心。

另外，中州科大董事長柴御清表示，針對傷重目前仍在香港就醫的張欣茹，校方除了協請立委協助家屬與病患在港的醫療事宜，並且後續返台的航班安排與醫療照護，也委請律師協且保障權益，並預計近期內要發動募款，以助張老師龐大醫療費用的燃眉之急。

(中時)