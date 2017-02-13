港地鐵縱火案受害台女 獲豁免醫療費
香港地鐵列車縱火案中的受害台灣女子張欣茹，獲香港有關部門豁免醫療費；張欣茹目前意識清楚，還在醫院接受觀察。
台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處綜合組組長李晉梅今天向媒體說，辦事處方面上午與香港社會福利署住院社會醫療服務部人員討論後，對方表示原則上豁免張欣茹的醫療費。
社福署方面已聯絡到本地兩個慈善基金，他們願意給予張欣茹家屬經濟上的援助。
李晉梅代表台北辦事處感謝港府給予張欣茹適切的安排和照顧。
另外，張欣茹受害一事備受居港台灣人關注，一些團體在台北辦事處的協助下，包括港澳台灣同鄉會、港澳台灣慈善基金會和香港台灣婦女協會上午派人到醫院看望張欣茹，並贈予共港幣3萬元（約新台幣12萬元）慰問金。
對於獲得在港台灣鄉親的慰問和祝福，張欣茹的家屬表示感謝，事件令他們深切感受到台灣人的溫暖；家屬期望在這次事故中的所有傷者早日康復。1060213
(中央社)
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