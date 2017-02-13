國安顧問說不清和俄談什麼 白宮好頭大

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美國總統川普（Donald Trump）的國安顧問佛林（Michael Flynn）在川普上任前和俄羅斯官員接觸，談話內容引發爭議，佛林卻說詞反覆講不清楚，驚動白宮出面了解。

路透社報導，白宮高層官員週末期間持續審視佛林和俄羅斯人接觸時，有沒有討論過川普上任後可能解除對俄制裁一事。若佛林真有這麼做，可能觸犯禁止公民私下介入外交政策的法律。

佛林是美國陸軍退將，曾任國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長。他在川普參選初期就表態支持川普，長期提倡美國改善與俄羅斯關係。

佛林原本否認，曾在川普1月20日上任前數週和俄人討論過制裁相關事項，副總統彭斯（Mike Pence）也在電視機前替佛林否認，為他說話。

但「華盛頓郵報」（Washington Post）上週引述官員指出佛林和俄人談話時確曾提到制裁一事後，某政府官員表示，佛林開始不置可否，推說沒辦法百分之百記得當時的事。

另一位不具名官員強調，彭斯是和佛林談過後，才力挺佛林，對於可能被誤導，彭斯也覺得很困擾。第一位透露內情的官員則表示，佛林已向彭斯等相關人士致歉。

第三位對此表示意見的官員則表示，由於週末期間川普忙著招待來訪的日本首相安倍晉三，還得勞動白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）出馬，和其他官員討論佛林搞出的這件事。1060212

(中央社)