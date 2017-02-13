男酒駕遭攔查 員警送餐探視老母親

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莊姓男子涉嫌酒後駕車，遭警方攔查，以公共危險罪嫌移送。警方體恤他的母親無人照顧，在勤務之餘，還自掏腰包買午餐給莊男的80多歲母親，展現警方溫馨的一面。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月13日

莊姓男子涉嫌酒後駕車，遭警方攔查，以公共危險罪嫌移送。警方體恤他的母親無人照顧，在勤務之餘，還自掏腰包買午餐給莊男的80多歲母親，展現警方溫馨的一面。

新北市土城警分局今天表示，金城派出所警員黃文龍、謝宗儒等員日前在土城區延吉街執勤時，攔查54歲莊姓男子，發現他身上有酒味。經酒測值達0.50MG/L，依公共危險罪嫌帶回詢問。

莊姓男子非常懊悔，向警方請求，先回家裡一趟。警方發現，莊嫌與80多歲的母親相依為命，最近因失業在家，心情鬱悶才會小酌。本來想外出幫母親買午餐，因精神狀況不穩定，遭警方攔查。

警員蔡儀美、王雅葵得知，決定在偵辦結束，不影響勤務下，自掏腰包買便當，前往莊男家中探視其母親。莊男也相當感激表示謝意，並表示下次絕不會再犯。1060213

(中央社)