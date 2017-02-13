推廣「浪漫台三線」 客委會書寫飲食文化與青年創業故事

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「浪漫台三線」為蔡英文總統推廣客家文化重要政見，客委會與「微笑台灣」團隊攜手，歷經半年，蒐羅在地客家農特產、美食文化，以及客家青年返鄉創業故事，集結成冊《惜食客滋味》、《把山種回來》，昨正式發表，盼有助於客家文化復興，再造客庄新生命。

客委會指出，「浪漫台三線」為蔡英文總統政見，復興客家語言、傳承文化、產業與生活方式；台三線為全台「客庄」密度最高的跨縣市客家廊道，始自桃園，經新竹縣、苗栗縣至台中市共16個鄉鎮市區，全長約150公里。

為記憶、記錄台三線客庄文化能量，進而落實總統政見，客委會與《天下雜誌》人文出版所屬「微笑台灣」團隊攜手，經半年醞釀，完成《惜食客滋味》、《把山種回來》兩書。

客委會指出，《惜食客滋味》一書由客家在地食材、美食與家族故事出發，凸顯客家源遠流長、珍惜一粥一飯得之不易的飲食傳承文化，並結合台三線農特產與地產地銷、與時俱進的綠色低碳觀念，探討客家飲食文化底蘊。

《把山種回來》則以農力、食力、美力、根力4大領域，以18名客家青年返鄉創業的故事切入，運用清新、流暢敘事風格，述說客家青年堅毅發揮創意、創新、創業等「三創」能力，賦予家鄉與台三線嶄新產業與經濟活力。

客委會主委李永得表示，浪漫台三線為國家級客家文化建設工作，浪漫基本須具備美學，包括生活、藝術、建築之美，兩書探討客家飲食文化底蘊，以及年輕客家子弟返鄉耕耘、實現生活裡想，台三線最重要資產即為人文。

他也說，台三線除了傳統客家文化，也有多元現代生活轉換間產生新活力，透過書寫分享，充實人文內涵。他也透露，除了本土文化，客委會今年也預計邀國際級藝術家進駐台三線，打造國際重要且有特色的台灣風景。

《把山種回來》、《惜食客滋味》即起可於各連鎖書店購買，3月11日舉辦新書分享會。

(中時)