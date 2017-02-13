利晉建設涉不法套現 1300萬行賄中華電高層

中華電信雲端資訊板橋資訊中心大樓外觀，還可看到圍籬尚未撤離。（陳俊雄攝）

利晉建設總經理鍾鴻裕涉嫌假匯款由下游包商閤泰金屬取得1300萬元行賄中華電信高層，去年10月遭民進黨籍立委林俊憲及閤泰負責人孫念慈踢爆後，新北地檢署今日發動搜索，將鍾鴻裕、孫念慈及利晉、閤泰公司相關幹部共6人約談到案，正在調查局北機組訊問中。

民進黨立委林俊憲去年10月召開記者會，提出利晉工程股份有限公司涉嫌洗錢事證。林俊憲指稱，2013年中華電信雲端資訊工程開始招標，僅利晉一家廠商參與，5月宣布得標、10月簽訂合約，2014年進行風雨測試，同年8月工程正式開工。

林俊憲指出，2013年8月及2014年5月，與利晉簽訂「真合約」前後，利晉與外牆帷幕下包商閤泰金屬分別簽訂共2千萬工程款的兩份「假合約」，合約中未標示工程施作範圍、工作內容，亦無保證人，工程從頭到尾尚未施作，利晉便要求閤泰開兩張假發票、總額約1300萬的假支票，並要閤泰負責人孫念慈把工程款先還給利晉。

新北地檢署深入偵辦，稱利晉公司總經理鍾鴻裕於102年8月間，指示公司採購、財務、出納人員與閤泰公司簽署假合約，於利晉公司將工程款新台幣1300餘萬元虛偽匯至閤泰公司後，再由孫念慈將該虛偽工程款領出後，以現金方式親自送至利晉公司交予鍾鴻裕，涉嫌以此方式將原屬利晉公司所有之資產套現取出，疑似行賄中華電信高層，今將鍾鴻裕、孫念慈等6人傳喚到案，目前正在北機組訊問中。

(中時)