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童仲彥涉家暴 民進黨中評會決議開除黨籍

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民進黨中評會通過 立即開除童仲彥黨籍
民進黨中央評議委員會主任委員邱議瑩（圖）13日表示，討論對妻子家暴的台北市議員童仲彥的案子不到5分鐘，所有中評委對童仲彥涉及家暴案，妨害民進黨名譽，無異議一致通過立即開除黨籍。(中央社)
台北市議員童仲彥日前召開記者會，回應家暴指控。（報系資料照 池雅蓉攝）
台北市議員童仲彥日前召開記者會，回應家暴指控。（報系資料照 池雅蓉攝）

台北市民進黨議員童仲彥日前爆出家暴案，民進黨快刀斬亂麻，該黨中央評議委員會今天無異議通過，立即開除童仲彥黨籍。童仲彥聞訊表示，他會虛心檢討。

中評會今天討論包括開除童仲彥等4案，會議歷時約1個小時。其中，童仲彥黨籍案不到5分鐘，所有中評委即無異議通過立即開除黨籍。童仲彥遭開除黨籍後，5年內不得再入黨，紀錄將送中常會追認。

(中時電子報)

關鍵字：童仲彥黨籍民進黨中評會討論
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