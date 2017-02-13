港都查獲48萬包私菸 不法獲利可達3000萬元

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海巡署台中機動查緝隊在清點私菸。（陳淑娥翻攝）

海巡署台中機動查緝隊在高雄市查獲大批私菸。（陳淑娥翻攝）

海巡署台中機動查緝隊飛象過河，3日凌晨在高雄市大社區倉庫查獲大批私菸，現場查扣961箱共計48萬500包私菸，並逮捕翁姓主嫌等7名嫌疑人，訊後全案依違反菸酒管理法移送法辦。

台中機動查緝隊今日凌晨3時許，在台灣橋頭地方法院檢察署指揮下，直搗高雄市大社區倉庫查獲「楓」牌私菸，警方表示，當時裝私菸的貨櫃倉庫內，4台貨車現場待命中，搬運工正在進行卸貨，隨即將翁姓主嫌（62歲）等7人逮捕。

警方表示，清點後查扣「楓」牌私菸961箱共計48萬500包，估計市價約5千萬元，若流入市面，嫌犯獲利粗估可達3千萬元，訊後全案依違反菸酒管理法移送法辦。

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(中時)