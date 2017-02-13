石門水庫水位再降 恐將一階限水

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石門水庫截至今天中午水位234.54公尺，蓄水率61.26％，北水局說，若實施第一階段限水則採夜間減供（晚間11時至次日5時減壓供水），對一般民眾生活影響不大。

北水局說，石門水庫目前蓄水量較歷年同期平均減少近3500萬噸水量，水庫水位234.54公尺，蓄水率61.26％，以目前水位每日平均下降30公分計算，水利署北區水資源局預估若再不下雨，水庫蓄水量最多只能撐到5月。

有關何時實施第一階段限水，北區水資局副局長邱忠川表示，經濟部預計21日召開水情會議，以進一步決定石門水庫是否實施第一階段限水和實施的日期，若第一階段限水是採取夜間減供（晚間11時至次日5時減壓供水），對於民眾生活影響不大。

若實施第二階段限水，限水對象用水大戶、洗車業等業者將會受到衝擊；若第三階段限水實施，將採分區輪流供水，水情再惡化，則依優先順序定量定時供水，屆時才會影響家戶及民眾。1060213

(中央社)