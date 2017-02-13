日本老翁九份走失 日語通警員協助聯繫
75歲日本籍老翁芹澤與家人來台旅遊，卻在九份走失，他依稀記得飯店位在台北車站附近，因此請計程車司機載至附近派出所求援，日語流暢的警員黃建家協助老翁與家人團圓。
日翁芹澤日前走失，前往台北市警局大同分局建成派出所尋求協助，但不會講中文的他始終無法明確向警方告知家人確切位置，還好擔任社區治安諮詢的警員黃建家說得一口流暢日語，立即上前與老翁溝通，得知家人狀況和走失情形。
警方經了解，老翁是在九份旅遊時走失，研判其家屬可能在當地派出所報案，因此一間間派出所詢問，果真找到導遊在九份派出所留下聯繫資料及下榻的飯店地址，警方把老翁載往飯店與家人團圓。
老翁見到家人，情緒十分地激動，連聲道謝，並表示曾耳聞台灣警察很熱心，果然名不虛傳，這是他在日本未曾感受到的，下次一定要再來台灣遊玩。1060213
(中央社)
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