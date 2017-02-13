核廢料考量選址 連江縣劉增應：堅決反對

核廢料貯存選址，連江縣長劉增應表示，我們堅決反對，不會跟台電有任何接觸，更不會去碰觸，馬祖朝觀光永續經營目標，媒體報導完全是空穴來風，鄉親心情不要跟著起伏。

劉增應強調，從頭到尾，沒有接觸任何相關訊息，更不會去碰觸，我們連賭場議題都不討論，怎麼可能跟核廢料掛上鉤，媒體報導沒有任何依據。

劉增應說，經營地方以自然生態、歷史文化等特色資源，朝永續觀光發展目標，並加強基礎建設，讓馬祖成為幸福接力島嶼。1060213

(中央社)