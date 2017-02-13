考英作文寫國文日文 學測生多扣1級分
日前學測考生用英文寫國文作文，引發外界關注，大考中心今天表示，還有考生用日文和國文作答英文作文，除了作文部分拿不到分數，還要再扣該科1級分。
大學入學考試中心今天舉行考試委員會，討論106學年學科能力測驗違規事項，以及明年高中英語聽力測驗和學科能力測驗等試務。
今年學測經考區提報的試場違規考生共計281件，比去年減少50件，以應試時手機手錶發生聲響、隨身攜帶行動通訊裝置、考試結束鈴響畢仍繼續作答等違規佔多數。
每年都有不少考生在答案卷上作答與答案無關的文字符號，依照試場規則，扣減該科答案卷1級分，今年也有不少考生塗鴉，有考生直白寫出「不會寫」，也有考生畫漫畫美少女、山水畫。
大學入學考試中心副主任沈青嵩表示，今年首見有考生在國文作文答案卷用英文作答，另有兩位考生在英文作文答案卷用日文和中文亂拼亂寫，作文部分都被閱卷老師評為「0分」，另外再扣減該科成績1級分。1060213
(中央社)
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