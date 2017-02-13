防範禽流感疫情 台中市加強訪視消毒

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國內傳出禽流感疫情，台中市長林佳龍今天說，儘管台中市目前無疫情傳出，市府已提前做好相關防疫準備，將持續強化禽場訪視消毒，加強取締違法屠宰情形。

近日花蓮、台南有禽場相繼傳出禽流感疫情，台中市約有養禽場242處、270萬隻家禽，雖然台中市目前未傳出疫情，台中市動保處指出，還是要加強消毒，要求各禽場採取自衛防疫措施，包括人車管制，也不要隨意接收來路不明的禽類，並防範家禽與野生禽類接觸。

林佳龍也在市政會議中表示，因應國內禽流感疫情，中央已啟動一級應變工作，儘管台中目前無疫情傳出，市府也已提前做好相關防疫準備，將持續強化禽場訪視消毒，加強取締違法屠宰情形。

台中市農業局長王俊雄則說，市府已即時掌握最新資訊並作出預防整備方案，除加強家禽場、寵物鳥、家禽理貨場禽流感採樣監測、訪視消毒外，相關人力、物資已盤點完善，各局處間橫向聯繫建置完備，以隨時因應處理。

台中市動物保護防疫處表示，市府積極監測各禽場禽隻，自去年起迄今已針對轄內家禽場、寵物鳥繁殖場、寵物鳥店及家禽理貨場等主動監測2104件檢體，禽流感病毒檢驗均呈陰性；另外，入冬後動保處也加強轄內家禽場訪視宣導及消毒，至目前為止共完成964場次，無異常情形發生。

動保處表示，養禽業者應每日自主觀察，若發現家禽出現疑似禽流感的臨床症狀，或突然出現產蛋異常下降或急遽死亡，請立即通報動保處，未通報者將依「動物傳染病防治條例」規定，除撲殺動物不予補償外，另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。1060213

(中央社)