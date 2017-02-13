李英愛拍師任堂 老公提早下班顧小孩
韓星李英愛和宋承憲主演韓劇「師任堂」，劇中李英愛另嫁他人，宋承憲想愛又不能愛。李英愛復出拍戲，感謝老公在拍攝期間分擔家務，會早一點下班照顧小孩。
「師任堂」每週三、四晚間10時在八大戲劇台與韓國同步播出。李英愛和宋承憲日前接受節目「娛樂百分百」專訪，李英愛說，男女主角像是一對觸不到的戀人，不同以往描述愛情故事充滿甜蜜，這部戲其實很淒美，男女主角情感是透過眼神交流，無法直接觸碰。
隨劇情發展，宋承憲戲份加重，談起飾演角色「李謙」時，直呼「我覺得他蠻帥的」。劇中女主角「師任堂」被情勢所逼選擇另嫁他人，宋承憲表示，男主角感情始終如一，「但不能跨越界線，想愛卻又不能去愛，只能調整對她的情感，這微妙的變化我覺得對觀眾來說是很有趣」。
李英愛復出拍戲，選擇拍完再播的電視劇，她說，好處是演員們檔期可互相配合，拍攝期間老公常帶著龍鳳胎探班，讓兒女們了解媽媽工作狀況，以及辛苦的拍戲過程，「老公會早一點下班去帶小孩，雖然只是幫小忙，但我對來說已經減輕不少家務，非常謝謝他」。
工作人員特地從台灣帶來精緻造型的小籠包調味罐，一打開蒸籠，宋承憲忍不住想大咬一口，李英愛則露出驚喜神情，笑說「我是家庭主婦，這禮物非常實用、很棒」。1060213
(中央社)
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