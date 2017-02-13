防禽流感 賴清德：檢查全部養禽場
台南市長賴清德今天下午前往柳營區的一處蛋雞養殖場訪視禽流感防疫工作。他說，將與學術單位合作檢查所有養禽場是否合乎生物安全標準作業程序，沒有做到的就限期改善。
台南市六甲區一處火雞養殖場確診高病原性H5N2、H5N6禽流感疫情，市府昨天召開動物疫災緊急應變會議，決議提高防疫層級為一級開設。
賴清德下午前往位於柳營區的水簾式蛋雞場訪視防疫狀況，並聽取農業局及動保處簡報禽場生物安全標準作業程序；包括人員及車輛管控與消毒、非開放式禽舍及設備維護、工作人員防疫等3大措施。
賴清德表示，在民國105年冬季，H5N6高病原性禽流感疫情造成日韓大量鳥禽感染，撲殺了百萬隻家禽。雖然在中國大陸曾有H5N6亞型高病原性禽流感傳人的病例，但在人類的傳染力並非大家想像中的可怕。
他說，最近天氣寒冷，影響動物免疫力；養禽業者要做好防寒保暖措施，並依照生物安全標準作業程序進行飼養及防疫，確實做好生物安全防疫措施，將能防止禽流感病原進入禽場內。
賴清德表示，市府將與學術單位合作，到每一處養禽場檢查是否符合標準作業程序，沒有做到的就限期改善。另外，要加強環境採證環境檢體，找到病毒是從何而來，從各個環節努力，度過這次的禽流感疫情。1060213
(中央社)
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