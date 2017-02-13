林火旺：吳敦義參選國民黨主席是被我刺激的

台大教授林火旺（右）接受媒體人黃光芹廣播專訪。（Pop Radio提供）

吳敦義參選辦公室發言人林火旺今日接受電台專訪時表示，吳敦義是這次國民黨主席參選人中能力最強、最有機會讓國民黨重新再起的人選。林火旺也談到吳敦義還沒參選前曾與他深談，直接罵吳敦義「如果還想東想西，國民黨就沒了」、「如果現在還考慮輸贏，那我瞧不起你」。

中國國民黨主席選舉將在5月20日舉行，選情進入白熱化階段。林火旺今天接受台北流行廣播電台「POP搶先爆」訪問，談到出來協助吳敦義參選國民黨主席，林火旺說他是國民黨員，認為台灣需要制衡，不應讓民進黨獨大，且國民黨有能力讓兩岸關係變好，決定出來幫忙。

林火旺也提到，這次吳敦義出來參選國民黨主席是被他刺激的。林火旺說吳敦義曾在還未宣布參選前與他深談，「當時曾直接罵吳敦義如果再想東想西，國民黨就沒了」。林火旺指出，吳敦義受了國民黨很多好處，不出來爭取主席不合理，甚至直接當面跟吳敦義說「如果現在還考慮輸贏，那我瞧不起你」，林火旺表示當時吳敦義確實有被刺激到。

此外，林火旺說民進黨很怕吳敦義，所以長期抹黑他，並稱他為「白賊義」。林火旺說吳敦義在當所有行政職，手下沒有人因為貪污被判刑，稱讚吳敦義的行政能力有目共睹。

至於國民黨內爆發人頭黨員氾濫及黑道入黨爭議傷害吳敦義選情，林火旺表示黑道入黨應該要追究的反而是國民黨中央，在審查時為何讓黑道通過，若黨中央為勝選不擇手段，相當可悲。「拉人入黨也不是吳敦義在做的事啊，為何會有這種事情發生？黨主席應該給交代，為何不追黨中央？吳敦義何辜？」

(中時電子報)