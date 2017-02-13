國民黨高雄黨部批陳菊：會輔選 不會執政

高雄市長陳菊13日接受廣播訪問時，提及自己是「最佳助選員」，隨後，國民黨高市黨部諷刺陳菊不只會助選，還很會放煙火，但執政無能，希望陳菊既然已放完煙花，新的一年應踏實拚市政，若卸任時留下「只會做煙花政績」、「只會資源助選」名聲，對高雄很不好。

陳菊今天接受廣播訪問表示，高雄昔日是重工業城市，想翻轉就要發展特色觀光，大港花火秀具觀光行銷、效益。

國民黨高市黨部主委黃柏霖說，陳菊執政以來給人印象最深就是「很會做放完就不見的煙火政績」，很吸睛，但只對推升個人滿意度有幫助，對城市經濟而言只是杯水車薪；人民真正期待的是工商發展活絡、城市就業機會增加、薪資所得提高。

另外，陳菊受訪時也說自己是「很會助選的人」，未來總統選舉她將是「最佳助選員」，對此，黃柏霖、國民黨高市黨部發言人陳麗娜表示，陳菊助選的「手段」、「事蹟」早已廣為人知，早於2005年市長選舉，她的「走路工記者會」逆轉選情、當選高雄市長，由此就看得出選舉功力。

陳麗娜更諷刺，如今陳菊手握高市所有資源，是新潮流大姊大，手下愛將遍及中油、工程會等單位，「資源」超乎想像，更足以自誇是「很會助選的人」，但陳菊助選常遊走在「濫用行政資源、行政不中立」邊緣，希望她謹守分際，別濫用市府行政資源輔選。

高市新聞局長丁允恭則回應，統計顯示，截至2月6日高雄燈會已吸引約120萬人次遊客，再加計已施放2次的大港煙火秀，高雄燈會遊客逾170萬人次，概估已為高市創造約10億元觀光產值。他強調，大港花火只是一個點，背後是市府拚產業與城市轉型的整體圖象。

另外，丁允恭說，當初的「走路工事件」已被判決有罪定讞，國民黨如今再提，只是提醒大家這件事確有其事而已。

(中時)