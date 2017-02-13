開學囉 警察寶寶向國小童宣導安全

警察公仔早上7點和鎮長康世明、鎮代表會主席與多名縣議員，在竹南鎮山佳國小校門口向學童宣導安全重要性。（黎薇翻攝）

警方分送婦幼安全宣傳單給接送的父母親。（黎薇翻攝）

警察公仔現身竹南鎮山佳國小校門口，向學童宣導安全重要性。（黎薇翻攝）

國高中小學生開學了！苗栗縣警局選定開學首日規畫校園周邊執行護童勤務，確保維護學童人身及交通安全，竹南警分局長莊武能早上7點帶著警察公仔和鎮長康世明、鎮代表會主席與多名縣議員，在竹南鎮山佳國小校門口向學童宣導安全重要性，並分送婦幼安全宣傳單給接送的父母親，提升民眾對警察保護兒童安全信心。

配合縣警局規畫在開學首日於轄區各國民小學校園周邊執行交安、巡邏、守望等勤務，竹南鎮長康世明、縣議員廖英利、謝端容、黃聲全、陳碧華、謝芳紋、竹南鎮代表會主席方進興與竹南分局分局長莊武能等人，上午7點在竹南鎮山佳國小口迎接學童進校門，以大聲公宣導校園安全。

警方提醒學童上下課應結伴而行，不抄近路，不走暗巷，不接受陌生人飲料、糖果、金錢等，以免受騙上當，若受歹徒跟蹤或侵害，應就近向店家求救，隨身攜帶哨子、零錢、電話卡或手機，受騷擾時可聯絡家人或向警察局報案，向學生及家長宣導面對類似情況應如何因應自保。

竹南分局表示，正確的預防及安全守則希望大家能靈活運用，最重要的是找機會立即報警，警方將在第一時間處理，減少被害機會，同時協助保護學童安全並維護校園安全。

(中時)