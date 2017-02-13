核廢料存基隆無人島？林右昌：不知道台電怎麼想的
針對台電有意將核廢料集中貯存，其中基隆的無人島被被列候選場址，基隆市長林右昌昨天抨擊，台電在此之前根本沒詢問過基隆市府意見「不知道台電是怎麼想的」，要求台電立即澄清此事，別讓基隆市民活在恐懼之中。
彭佳嶼、花瓶嶼與棉花嶼合稱北方三島，彭佳嶼是三島中面積最大、地勢較平坦的島嶼，而在島上也設立燈塔以及氣象觀測站，目前有燈塔和氣象站作業人員、島上不僅有氣象站和燈塔的作業人員，海巡署也有派駐人員駐守當地。
在1994年基隆市府向環保署申請將棉花嶼、花瓶嶼劃為一級生態敏感區，彭佳嶼為次級生態敏感區，而三島上有多種保存完整的火山地質原貌，氧化作用造成的棗紅色海崖以及為海鳥繁殖、候鳥遷移之重要棲地等。1996年農委會公告棉花嶼、花瓶嶼為野生動物保護區。
林右昌強調，基隆市外海的基隆嶼是國門島嶼，同時包括棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼的「北方三島」，周邊更是漁民經濟海域，加上基隆近年來推展觀光郵輪，整個城市都在翻轉進步，怎麼可以被拿來貯存核廢料？
林右昌說，這整件事情都很「荒謬」，不僅台電評估之前根本沒有知會市府，也沒有提供任何報告數據，如此重大的事情，他是從媒體口中才得知此事，讓他感到相當氣憤。
市府也提及，北方三島中有野生動物保護區，而基隆嶼則是台灣的「龍珠」、也是漁民的重要漁場，不僅不能、也不適合被拿來貯存核廢料，民眾也堅決反對核廢料放在基隆，市府要求台電盡早澄清，別再把基隆考慮進去。
民進黨籍立委蔡適應則表示，台電選址，若是在基隆外島，應該就是基隆嶼或是北方三島。其中基隆嶼離基隆市區接近，不適合作為核廢場址；北方三島離基隆較遠，目前為生態保育區，是否可行，還需要審慎考量。
(中時)
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