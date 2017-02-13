全面「盤查」提款民眾？三分局稱小誤解

台中市第三警分局，一封LINE的內部群組訊息引起議論，內容指依據分局長指示，即日起要全面防詐，針對提款機領錢民眾「全面」盤查身分，並以密錄器拍下正面照，第三分局長偵查隊長陳春安澄清，是針對可疑、被列為詐騙集團車手的對象清查，非可疑者不需盤查，是小誤解。

陳春安表示，警方反詐是目前重要任務，從過年前開始已針對自動櫃員機場所加強防詐，逮捕車手。

該訊息內容已註明，排除女性和60歲以上老人，主要在要求員警需確實盤查可疑的領款者，包括戴口罩、被列為車手並 張貼照片在提款機上的對象，或領款時不斷拿手機講電話，東張西望者，員警等對方領完款，簡單盤查身分，若沒問題也可當場宣導反詐騙內容。

(中時)