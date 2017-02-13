天才都是怪咖？ 世界首富比爾蓋茲的10件趣事

微軟創始人之一比爾‧蓋茲。(美聯社)

微軟創辦人之一比爾‧蓋茲(Bill Gates)今年再度重回世界首富的寶座，商業內幕(Business Insider)從各式書籍、網路和訪談中收集了蓋茲13件趣事，讓人瞭解這位建立Windows作業系統帝國的商人兼慈善家，其實也是個奇特的天才。

1.高中時代學校找他用電腦做出一個排課表，蓋茲就利用這個機會把所有他喜歡的女生，都排到到跟他同一班。

2.蓋茲進入哈佛大學後，雖然選了課但是幾乎不去，反而老是去聽一些他有興趣的課，但他總能用臨時抱佛腳的方式在期末考拿到高分。

3.在哈佛時蓋茲解決了30幾年來都無人能解的數學問題「煎餅排序」(pancake sorting)，蓋茲的解決辦法被學術文章發表後，蓋茲的教授想打電話祝賀他，但蓋茲早已開始創辦微軟公司(Microsoft)，根本不在乎了。

4.蓋茲曾經跟朋友借了一台保時捷928超跑，在微軟第一間辦公室附近的阿布奎基(Albuquerque)市的沙漠裡瘋狂亂開、幾乎把車毀了，車子的維修花了一年才完成。

5.蓋茲以前會記下微軟員工的車牌號碼，以便追蹤他們的行蹤，但最終當公司規模成長到一定程度後，蓋茲說他學會放鬆、停止這麼做。

6.蓋茲對Windows作業系統裡的小遊戲「掃地雷」非常著迷，著迷到他必須移除辦公室電腦裡的掃地雷，才可維持他的工作效率。

7.微軟公司在1990年代時業績蒸蒸日上，但公司規定員工出差必須要坐經濟艙，所以比爾蓋茲也搭了經濟艙很久一段時間。前微軟資深副總裁Brad Silverberg說，當時微軟剛推出Windows 3.0.，公司已上市並賺錢，但蓋茲仍坐經濟艙，還做三人座的中間，而且全程都在看書。

8.當微軟第一次把自己出的DOS作業系統授權給IBM時，IBM要求蓋茲和微軟提供遊戲，蓋茲和創始員工之一Neil Konzen熬夜到凌晨4點，做出了一款玩家必須要在一條路上避免讓車子撞上驢子的小遊戲。

9.蓋茲喜歡洗碗，幾乎每晚都會洗，就算別人會主動要接下洗碗的任務，蓋茲也寧願自己來因為他喜歡自己洗碗的方式。

10.蓋茲曾在訪談中表演一次跳過椅子，1994年他在接受訪問時就展示了驚人的垂直跳躍能力，跳過了一個椅背相當高的椅子，但十年後他在社群網站Reddit上承認，他的跳躍能力隨年紀下降，並警告跳不成功會受傷。

比爾‧蓋茲在1975年和保羅‧艾倫(Paul Allen)共同創辦微軟公司，並且讓微軟成為世界上最大的電腦軟體公司，蓋茲一直到2014年才卸下董事長的職務，目前仍擔任微軟執行長Satya Nadella的科技顧問。蓋茲多次被列為世界首富，今年一月富比世(Forbes)雜誌預估他的個人淨值高達842億美元。

(中時電子報)