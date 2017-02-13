鬼鬼排隊被路人嗆 怒轟管太寬後這樣做
鬼鬼（吳映潔）個性直爽率真，傻大姊個性受到不少粉絲喜愛，不過近日她在排隊等點餐時，竟被路人嗆，讓她忍不住回嗆「你也管太寬」，還PO照自嘲一番，想不到引來網友留言，開始歪樓回應。
13日鬼鬼在臉書透露，她在排隊等點餐時，突然有路人跑來問「你們在排隊嗎？」她回應是後，卻被對方回「你們站這麼遠，誰知道你們在排隊」，讓她不甘示弱回嗆「你也管太寬，站遠也可以管」，沒想到對方又會：「我沒有管，免得我站過來又說我插隊」。
此時她心裡不禁浮現一個OS：「真是會頂嘴」，因此她學以致用，拍下一張緊貼前面排隊客人的照片自嘲，提醒自己以後別站太遠，引來安心亞搞笑詢問：「頭髮香嗎」，她回：「我憋氣了」，還有人問：「想確定前面的人有沒有洗頭？」歪樓留言笑翻網友。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。