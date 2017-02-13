鬼鬼排隊被路人嗆 怒轟管太寬後這樣做

鬼鬼個性直爽率真，受到粉絲喜愛。(圖／本報系資料照)

鬼鬼被路人嗆，PO文反擊。(圖／翻攝自鬼鬼臉書)

鬼鬼（吳映潔）個性直爽率真，傻大姊個性受到不少粉絲喜愛，不過近日她在排隊等點餐時，竟被路人嗆，讓她忍不住回嗆「你也管太寬」，還PO照自嘲一番，想不到引來網友留言，開始歪樓回應。

13日鬼鬼在臉書透露，她在排隊等點餐時，突然有路人跑來問「你們在排隊嗎？」她回應是後，卻被對方回「你們站這麼遠，誰知道你們在排隊」，讓她不甘示弱回嗆「你也管太寬，站遠也可以管」，沒想到對方又會：「我沒有管，免得我站過來又說我插隊」。

此時她心裡不禁浮現一個OS：「真是會頂嘴」，因此她學以致用，拍下一張緊貼前面排隊客人的照片自嘲，提醒自己以後別站太遠，引來安心亞搞笑詢問：「頭髮香嗎」，她回：「我憋氣了」，還有人問：「想確定前面的人有沒有洗頭？」歪樓留言笑翻網友。

(中時電子報)