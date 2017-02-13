養孫不孝遭忤逆 警關懷高齡嬤

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金山分局金山派出所警員莊舜傑（右）不定期探視游李老太太，展現警員關懷長輩愛心。（李其樺翻攝）

日前寒流來襲，北海岸出現11、12度低溫，金山1名95歲游李老太太的兒子早年過世，孫子為其唯一親人，辛苦拉拔長大後，卻屢遭親孫忤逆；前天元宵節金山派出所警員莊舜傑登門探視，讓游李老太太內心倍感溫暖。

警方表示，高齡95歲的游李老太太兒子多年前因病過世，留下一名幼兒，游李老太太含辛茹苦拉拔孫子長大，無奈孫子交友不慎，染上吸毒惡習，動輒對祖母惡言相向，又因為持有毒品被抓去坐牢，出獄後居無定所。

游李老太太無其他收入，平日僅依靠補助維生，金山派出所警員莊舜傑得知後，時常利用勤區訪查機會探視老太太，前天元宵節再次上門關心，讓游李老太太感動莫名，頻稱讚警員有人情味。

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(中時)