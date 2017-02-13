嘉縣烏骨雞染H5N6 禽場還有1千多隻

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早上才說疫情岌岌可危，要謹慎防範禽流感，下午就傳出中標。嘉縣爆發首宗H5N6高病原性禽流感疫情個案，新任農委會主委林聰賢中午爆料說嘉義一處烏骨雞私宰場被驗出染上H5N6，經求證嘉縣家畜疫病防治所主任李建霖，他證實確有此事。

李建霖表示，10日同仁在民雄江厝店黃昏市場查到有店家私宰販售烏骨雞，將檢體送驗後，今中午前防檢局通知檢體確定檢出H5N6，防治所緊急追查上游，已找到朴子市一處養禽場，目前還飼養約1000多隻烏骨雞，除立刻進行移動管制，也再次送檢體進行化驗。

(中時)