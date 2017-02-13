燈會警力空窗農會賄選蠢蠢欲動 檢：勿挑戰公權力

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立委劉建國（前右）率同民進黨議員及鄉鎮長拜會雲林地檢署檢察長鄭銘謙（前左），希望檢方用力查察農會選舉賄選，鄭疾呼候選人不要挑戰檢方查賄的決心。（許素惠攝）

雲林縣議員廖錦珠（右四）當場向檢察長鄭銘謙（右五）提出檢舉。（許素惠攝）

民進黨民代公職呼籲農會選舉，不要用錢買。（許素惠攝）

台灣燈會遇到農漁會改選，雲林賄選傳聞甚囂，立委劉建國下午率同雲林縣議會副議長蘇俊豪等人拜會雲林地檢署檢察長鄭銘謙，希望檢方可以主動指揮調查站或其他縣市警力查賄，鄭強調，警力不足確實是很困擾，他會要求調查站投人，並請警政署支持警力，也保證會對檢舉人身分保密。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜、議員廖秋萍、許志豪、蔡秋敏、蔡岳儒、古坑鄉長黃意玲、北港鎮長張勝智、虎尾鎮長林文彬等大陣丈拜會鄭銘謙。

劉建國期望大家努力打造一個乾淨的選風，不要暴力，也不要用金錢。

蘇俊豪反映，因燈會維安讓警力不足，許多農漁會代表候選人以為有機可乘，便大肆賄選。另也請檢方能對檢舉人身分保密，俾維護檢舉人安全。

議員廖錦珠當場提出告發，表示上次選舉二崙有農民提出檢舉，才做完筆錄，回到村中馬上就告誡，嚇得他不敢再吭聲。

鄭銘謙呼籲候選人不要挑戰檢方查賄的決心，也請民眾勇於檢舉，並提供明確事證，檢方一定查辦，去年口湖鄉長補選就是有力查賄最好的例證。

(中時)