曝方媛「小變化」 郭富城鬆口談人生規劃

郭富城透露要開始思考人生規劃。（圖／達志影像）

天王郭富城（城城）與女友方媛一舉一動都備受矚目，日前方媛自爆「有一點小變化」，引發外界關心她的肚皮，更傳出方媛懷孕，而郭富城昨（12日）出席活動時，澄清方媛因腸胃不適、瘦了幾公斤，不過城城也透露覺得要開始思考人生規劃。

郭富城多年全心投入演藝工作，為達到夢想努力，並在去年香港電影金像獎稱帝，證明他的努力沒有白費，城城也感慨，看到媽媽年紀大了，需要用拐杖，也讓郭富城開始思考人生計畫，表示要規劃外來，並放閃表示會珍惜、愛護女友。

51歲的郭富城談到人生大事，表示媽媽沒有催婚，而被問到明天的情人節規劃時，城城則表示有工作，恐不會與方媛過節。

(中時電子報)