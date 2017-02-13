鄭武揚買花燈又加贈愛心紙桌椅，彰化家扶超感激

彰化家扶中心的志工及小朋友組裝鄭武揚送來的愛心紙桌椅。鐘武達攝。

鄭武揚特地送給彰化家扶中心的紙桌椅，小朋友都說坐起來很舒服。鐘武達攝。

73歲的鄭武揚老先生，元宵期間專程從台中到彰化認購彰化家扶義賣的古仔燈，參觀家扶圖書室時，他抱怨「大木桌不適合孩子坐著閱讀」。沒想到，事隔幾天，家扶竟然收到他託人送來的1批紙桌椅，大家既驚喜又感激。

彰化家扶中心二林服務站督導林惠媚說，鄭武揚長期關懷弱勢兒童，從小體格壯，是「囝仔頭王」，所以被贏得「將軍」的暱稱，一直到現在 。

元宵節前夕，他帶著家人到二林認購燈籠，當時，他稱讚家扶圖書室設備很完善，但唯一對大木桌有「意見」。現在回想，才知道將軍爺爺是在為這場愛心在佈局。

鄭武揚送來的紙桌椅共10套，家扶志工帶著小朋友一起組裝完成後，大家都想要試坐。這種紙製的椅子可以承受成人的體重量，當場，還有小朋友有點質疑「紙做的，我不敢坐，我怕屁股會把紙椅子坐壞」。不過，已經坐上紙椅子聊天的小朋友則開心說「很舒服」。

林惠媚表示，對偏鄉孩子來說，坐在紙桌椅閱讀是一種新體驗，可以用玩樂的心情來組合紙桌椅，更是很棒的參與過程，相當感謝將軍爺爺的貼心。

(中時)