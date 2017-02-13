宜蘭非法農舍不加價房屋稅 小農痛批

為遏止農舍濫建，宜蘭縣政府去年除把地價稅調高，連帶加價房屋稅，縣府昨天決定取消加價。小農們今天說，違規就該罰，若取消加價，不就等同於鼓勵大家違法農地農用。

雪山隧通車後，宜蘭縣原本就有的非法農舍出現更嚴重的濫建現象。縣政府為了遏止非法，去年將公告地價調漲，漲幅平均達118%，全國最高，部分農地甚至漲了237%，引發民意強烈反彈。

此外，對於非法農地農用者也針對房屋稅開刀，凡有違規填土、蓋圍牆、庭園造景等違規設施面積超過1000平方公尺以上，加課一倍房屋稅；超過2000平方公尺加課二倍，不少人看到稅單漲了那麼高都嚇傻了，但也有人認為這對真農民才公平。

風波不只如此，縣府由於清查不力，宜蘭一度有900多戶的農舍在農業發展條例實施前興建，但其中部分符合農地農用的農戶也遭地價稅調高波及。縣府後來急忙滅火，重新檢討公告地價、重新清查這些900多戶農舍樣態是否變化。

宜蘭縣代理縣長吳澤成昨天宣布，基於合乎課稅精神，決定「土地歸土地、房屋歸房屋」，今年5月房屋稅取消加價，恢復正常課徵。

小農吳佳玲今天在臉書留言說，違規就該罰。小農吳紹文也說，原本加價房屋稅在某種程度上希望能夠減緩農地沒有農用的違規行為，但現在要取消房屋稅加價，合法堅守農地農用的農民和非法興建豪華農舍的人繳交一樣的稅，這樣合理嗎？算什麼公平正義？1060213

(中央社)