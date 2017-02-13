機捷試營運 每天2萬人次參加
桃園市長鄭文燦今天說，機場捷運試營運，團體受邀試乘，每天約有2萬人次參加，16日至3月1日，將辦理個人自由試乘，3月2日正式通車。
鄭文燦今天出席永康公園出席「天幕啟用暨環境再造計畫」活動受訪表示，機場捷運正在試營運，團體受邀試乘期間，每日約有2萬人次參加，2月16日至3月1日，將辦理個人自由試乘活動，3月2日正式通車；捷運綠線預計今年下半年發包動工。
他也提及鐵路地下化可行性研究已獲國發會審查通過，市府會配合進行都市計畫調整，完工後桃園與平鎮間將增加一條約20公里長、25米寬的綠色廊道。桃園正邁入建設的時代，市府秉持「要建設、不要吵架」的態度積極推動各項建設，讓桃園建設「好一點、多一點、快一點」。
永康公園「天幕啟用暨環境再造計畫」計畫總經費約新台幣590萬元，於去年9月開工，並於同年12月27日完工。他說，薄膜天幕雨遮活動場面積約100坪（330平方公尺），可容納400人在此活動，增加公園使用效益。
鄭文燦說，永康公園位於桃園區永安里，永安里居民總計約5571人，是人口相當密集的社區，永安公園面積約7000坪，工務局規劃薄膜雨遮，將公園設施活化，不受限天氣變化，讓市民朋友能充分利用該場地來舉行各項活動。
鄭文燦指出，市府推動空間活化政策，針對包括公園、停車場、學校及高架橋下空間等地點進行活化，提升設施使用效率，讓市民朋友使用更加方便。1060213
(中央社)
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